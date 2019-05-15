ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. 14 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 5 разів українських військових: “з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм — поблизу села Лебединське; з мінометів калібру 120 мм — поблизу населеного пункту Водяне; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Широкине; двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу села Павлопіль. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні шість разів: з мінометів калібру 82 мм — поблизу населеного пункту Шуми; з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля населеного пункту Новоолександрівка; двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї — поблизу населеного пункту Новозванівка; з ручних протитанкових гранатометів — біля населеного пункту Майорськ; з великокаліберних кулеметів — в районі населеного пункту Луганське”.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. За даними розвідки Об’єднаних сил, 14 травня одного бойовика було поранено.
“Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Схід“: з мінометів калібру 120 мм — біля міста Мар’їнка; з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — поблизу села Павлопіль; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Гнутове. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — додали у прес-центрі ООС.