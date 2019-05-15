ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 5 раз украинских военных: “из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — вблизи села Лебединское; из минометов калибра 120 мм — вблизи населенного пункта Водяное; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — у населенного пункта Широкино; дважды с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи села Павлополь. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны шесть раз: с минометов калибра 82 мм — вблизи населенного пункта Шумы; с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — у населенного пункта Новоалександровка; дважды с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия — вблизи населенного пункта Новозвановка; из ручных противотанковых гранатометов — около населенного пункта Майорск; из крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Луганское”.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. По данным разведки Объединенных сил, 14 мая один боевик был ранен.

“С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“: из минометов калибра 120 мм — у города Марьинка; из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у населенного пункта Гнутово. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — добавили в пресс-центре ООС.