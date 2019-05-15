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Ворог шість разів обстріляв позиції українських захисників

Ворог шість разів обстріляв позиції українських захисників

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. З початку поточної доби ворог шість разів обстріляв позиції українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони, полковник Максим Праута, передає УНН.

“Від початку поточної доби, станом на 12-ту годину, обліковано вже 6 обстрілів з боку бойовиків. На Луганському напрямку 6 мін калібру 82 мм противник з 9:45 протягом півгодини випустив по військовослужбовцях Збройних Сил України, які виконують бойові завдання біля населеного пункту Золоте-4”, — сказав Праута.

Значно активнішим ворог був на Донецькому напрямку. З 5-ї ранку бойовики одночасно почали обстрілювати опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил в районах Гнутового і Мар’їнки. Обидва обстріли тривали по півгодини, при цьому якщо у першому випадку вогонь вівся з кулеметів великого калібру і стрілецької зброї, то у другому — з мінометів 120-го калібру.

“Міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові та автоматичні гранатомети, а також великокаліберні кулемети ворог застосував після 6-ї ранку неподалік Павлополя. А буквально за півгодини бойовики здійснили на цій ділянці фронту ще один обстріл з використанням міномету 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів”, — зазначив Праута.

Також, позиції українських військ поблизу Миколаївки, бойовики з 6:20 до 6:30 обстріляли зі станкового протитанкового гранатомета.

Нагадаємо, 14 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.

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