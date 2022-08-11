Враг проводит тотальную принудительную мобилизацию на оккупированных территориях – Минобороны

Цитата

“Оккупанты в авральном порядке проводят так называемую принудительную мобилизацию на временно-оккупированных территориях Украины путем массовых облав и задержаний мужчин для отправления их в районы боевых действий”, – констатировала Маляр.

Детали

По информации заместителя министра, сейчас наблюдается рост потерь российских оккупационных войск в живой силе. В связи с этим, командование вооруженных сил российской федерации расширяет практику переноса сроков очередных ротаций на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом.

При этом, по данным Главного управления разведки, наблюдается, что снижение уровня укомплектованности соединений и частей противника человеческими ресурсами существенно влияет на морально-психологическое состояние российских военнослужащих, и так называемых добровольцев, и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях против Украины.

“Вероятно, что скрытой целью массового привлечения граждан Украины в ряды российских оккупационных войск является желание российского руководства скомпрометировать определенную часть населения оккупированной украинской территории кровью убитых соотечественников, и скомпрометировать в дальнейшем контролируемую прослойку общества за счет коллаборантов”, – добавила Маляр.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 43 тыс. человек, 1846 танков и сотен единиц военной техники.