Генштаб ЗСУ: кількість ліквідованих окупантів сягнула 43 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 43 тис. осіб, 1846 танкі та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 43 000 (+200) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1846 (+14),
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- бойових броньованих машин ‒ 4100 (+14),
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- артилерійських систем – 974 (+3),
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- РСЗВ - 261 (+0),
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- засобів ППО - 134 (+1),
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- літаків – 232 (+0),
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- гелікоптерів – 193 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 772 (+6),
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- крилатих ракет - 185 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3018 (+13),
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- спеціальної техніки - 90 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб інформує, що окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки, ЗСУ відігнали загарбників назад.