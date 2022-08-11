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Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов достигло 43 тысяч

Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов достигло 43 тысяч

Киев • УНН

 • 79887 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 43 тыс. человек, 1846 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.08 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 43 000 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1846 (+14),
  • боевых бронированных машин ‒ 4100 (+14),
  • артиллерийских систем – 974 (+3),
  • РСЗО – 261 (+0),
  • средств ПВО - 134 (+1),
  • самолетов – 232 (+0),
  • вертолетов – 193 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6),
  • крылатых ракет – 185 (+0),
  • кораблей/катеров - 15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3018 (+13),
  • специальной техники – 90 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб информирует, что оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки, ВСУ отогнали захватчиков обратно.

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