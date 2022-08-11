Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов достигло 43 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 43 тыс. человек, 1846 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 43 000 (+200) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1846 (+14),
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- боевых бронированных машин ‒ 4100 (+14),
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- артиллерийских систем – 974 (+3),
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- РСЗО – 261 (+0),
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- средств ПВО - 134 (+1),
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- самолетов – 232 (+0),
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- вертолетов – 193 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 772 (+6),
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- крылатых ракет – 185 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 3018 (+13),
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- специальной техники – 90 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб информирует, что оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки, ВСУ отогнали захватчиков обратно.