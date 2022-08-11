Генштаб ВСУ: количество ликвидированных оккупантов достигло 43 тысяч

КИЕВ. 11 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 43 тыс. человек, 1846 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.