Генштаб: оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки, ВСУ отогнали захватчиков назад

КИЕВ. 11 августа. УНН. Российские оккупанты провели разведку боем близ Яковлевки. Наши воины отогнали захватчиков назад. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцева. С потерями отступил. В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.