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Генштаб: оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки, ВСУ отогнали захватчиков назад

Генштаб: оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки, ВСУ отогнали захватчиков назад

Киев • УНН

 • 119827 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Российские оккупанты провели разведку боем близ Яковлевки. Наши воины отогнали захватчиков назад. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцева. С потерями отступил. В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Противник сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

Враг продолжает наносить авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего Государства.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении противник из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Логи Черниговской области и Ворожба, Мезеновка, Грабовское и Славгород Сумской области.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение неподалеку от Удов, Петровки, Протопоповки, Коробочкиного и Шевеловки.

На Славянском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Карнауховки, Вернополья, Богородичного, Мазановки и других.

На Краматорском направлении задействовал для огневого поражения реактивную артиллерию и танки возле Северска, Верхнекамянского, Серебрянки и Григорьевки. Вел наступательные близ Григоровки и Верхнекамянского, успеха не имел, отошел. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы наших войск из танков и артиллерии недалеко от Бахмута, Константиновки, Переездного, Веселого, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Вершины и Зайцева. Нанес авиационных ударов возле Выемки, Спорного, Соледара, Бахмута и Зайцева.

Оккупанты провели разведку боем близ Яковлевки. Наши воины отогнали захватчиков назад. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцева. С потерями отступил. В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы у Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Опросного и Красногоровки. Нанес авиаудар вблизи Авдеевки. Ведет наступательные действия в направлениях Марьинки и Песков, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новомихайловка, Малая Токмачка, Малиновка, Лукяновское, Угледар, Новоданиловка, Времовка, Белогорье, Бурлатское и Кушугум. Оккупанты задействовали авиацию вблизи Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Пытались наступать у Павловки. Украинские воины решительно подавили эти попытки.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Враг осуществлял обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Николаев, Украинка, Прибужское, Лиманы, Степная Долина, Благодатное, Веселый Кут, Кобзарцы, Белая Криница, Твердомедово и Осокоровка. Нанес авиаударов неподалеку от Андреевки, Новогригоровки, Белого Криницы, Мирного, Большого Артакового и Лозового.

"Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины. Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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