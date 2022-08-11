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Інститут вивчення війни: ще в одній області рф формується "добровольчий батальйон"

Інститут вивчення війни: ще в одній області рф формується "добровольчий батальйон"

Київ • УНН

 • 246703 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) інформують: ще в одній області росії – Орловській – формується так званий добровольчий батальйон, передає УНН.

Деталі 

ISW пише, що українські чиновники назвали напад 9 серпня на Крим початком контрнаступу України на півдні, припускаючи, що українські військові очікують інтенсивних боїв у серпні та вересні, які можуть вирішити результат наступного етапу війни.

Інститут зазначає, що "російські офіційні особи залишаються збентеженими щодо атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому росією Криму, розташовану за 225 км за російськими лініями".

Ключові висновки аналітиків:

  • Зміна планів кремля свідчить про те, що окупаційні сили, швидше за все, перенесуть дату референдумів про анексію в окупованій Україні. Через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли би прийняти Україна чи Захід, демонструючи, що кремль принципово не сприймає припинення війни на будь-яких умовах, окрім капітуляції України.
  • Як повідомляється, останніми тижнями Іран почав тренувати російські сили на іранських системах БПЛА, демонструючи поглиблення військового співробітництва між Іраном і росією.
  • Російські війська вели наземні атаки на захід від Ізюма.
  • Окупанти продовжували обмежені наземні наступи на північний схід і захід від Бахмута і, ймовірно, досягли незначних успіхів у цих районах.
  • Російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від міста Донецька та продовжують спроби просунутися на північний захід із нинішніх плацдармів на околицях міста Донецька.
  • Загарбники провели численні безуспішні наступальні операції на північ і північний схід від міста Харкова.
  • Російські війська провели невдалу бойову розвідку на північному заході Херсонської області.
  • Повідомляється, що в Орловській області росії формується добровольчий батальйон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: кремль не звинувачує Україну у вибухах в Криму, бо тоді визнає неефективність своєї ППО

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