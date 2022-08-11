Інститут вивчення війни: ще в одній області рф формується "добровольчий батальйон"

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ISW пише, що українські чиновники назвали напад 9 серпня на Крим початком контрнаступу України на півдні, припускаючи, що українські військові очікують інтенсивних боїв у серпні та вересні, які можуть вирішити результат наступного етапу війни.

Інститут зазначає, що "російські офіційні особи залишаються збентеженими щодо атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому росією Криму, розташовану за 225 км за російськими лініями".

Ключові висновки аналітиків:



Зміна планів кремля свідчить про те, що окупаційні сили, швидше за все, перенесуть дату референдумів про анексію в окупованій Україні. Через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли би прийняти Україна чи Захід, демонструючи, що кремль принципово не сприймає припинення війни на будь-яких умовах, окрім капітуляції України.



Як повідомляється, останніми тижнями Іран почав тренувати російські сили на іранських системах БПЛА, демонструючи поглиблення військового співробітництва між Іраном і росією.



Російські війська вели наземні атаки на захід від Ізюма.



Окупанти продовжували обмежені наземні наступи на північний схід і захід від Бахмута і, ймовірно, досягли незначних успіхів у цих районах.



Російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від міста Донецька та продовжують спроби просунутися на північний захід із нинішніх плацдармів на околицях міста Донецька.



Загарбники провели численні безуспішні наступальні операції на північ і північний схід від міста Харкова.



Російські війська провели невдалу бойову розвідку на північному заході Херсонської області.



Повідомляється, що в Орловській області росії формується добровольчий батальйон.



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