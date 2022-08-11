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Институт изучения войны: еще в одной области рф формируется "добровольческий батальон"

Институт изучения войны: еще в одной области рф формируется "добровольческий батальон"

Киев • УНН

 • 246701 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) информируют: еще в одной области россии – Орловской – формируется так называемый добровольческий батальон, передает УНН.

Детали

ISW пишет, что украинские чиновники назвали нападение 9 августа на Крым началом контрнаступления Украины на юге, предполагая, что украинские военные ожидают интенсивных боев в августе и сентябре, которые могут решить исход следующего этапа войны.

Институт отмечает, что "российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном россией Крыму, расположенную в 225 км за российскими линиями".

Ключевые выводы аналитиков:

  • Изменение планов кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы, скорее всего, перенесут дату референдумов об аннексии в оккупированной Украине. Из-за аннексии труднее представить какое-либо урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад, демонстрируя, что кремль принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины.
  • Как сообщается, в последние недели Иран начал тренировать российские силы на иранских системах БПЛА, демонстрируя углубление военного сотрудничества между Ираном и россией.
  • Российские войска вели наземные атаки к западу от Изюма.
  • Оккупанты продолжали ограниченные наземные наступления к северо-востоку и западу от Бахмута и, вероятно, добились незначительных успехов в этих районах.
  • Российские войска добились незначительных успехов северо-западнее города Донецка и продолжают попытки продвинуться северо-западнее нынешних плацдармов в окрестностях города Донецка.
  • Захватчики провели многочисленные безуспешные наступательные операции к северу и северо-востоку от города Харькова.
  • Российские войска провели неудачную боевую разведку на северо-западе Херсонской области.
  • Сообщается, что в Орловской области рф формируется добровольческий батальон.

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