Институт изучения войны: еще в одной области рф формируется "добровольческий батальон"

Детали

ISW пишет, что украинские чиновники назвали нападение 9 августа на Крым началом контрнаступления Украины на юге, предполагая, что украинские военные ожидают интенсивных боев в августе и сентябре, которые могут решить исход следующего этапа войны.

Институт отмечает, что "российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном россией Крыму, расположенную в 225 км за российскими линиями".

Ключевые выводы аналитиков:



Изменение планов кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы, скорее всего, перенесут дату референдумов об аннексии в оккупированной Украине. Из-за аннексии труднее представить какое-либо урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад, демонстрируя, что кремль принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины.



Как сообщается, в последние недели Иран начал тренировать российские силы на иранских системах БПЛА, демонстрируя углубление военного сотрудничества между Ираном и россией.



Российские войска вели наземные атаки к западу от Изюма.



Оккупанты продолжали ограниченные наземные наступления к северо-востоку и западу от Бахмута и, вероятно, добились незначительных успехов в этих районах.



Российские войска добились незначительных успехов северо-западнее города Донецка и продолжают попытки продвинуться северо-западнее нынешних плацдармов в окрестностях города Донецка.



Захватчики провели многочисленные безуспешные наступательные операции к северу и северо-востоку от города Харькова.



Российские войска провели неудачную боевую разведку на северо-западе Херсонской области.



Сообщается, что в Орловской области рф формируется добровольческий батальон.



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