Институт изучения войны: еще в одной области рф формируется "добровольческий батальон"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) информируют: еще в одной области россии – Орловской – формируется так называемый добровольческий батальон, передает УНН.
Детали
ISW пишет, что украинские чиновники назвали нападение 9 августа на Крым началом контрнаступления Украины на юге, предполагая, что украинские военные ожидают интенсивных боев в августе и сентябре, которые могут решить исход следующего этапа войны.
Институт отмечает, что "российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном россией Крыму, расположенную в 225 км за российскими линиями".
Ключевые выводы аналитиков:
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- Изменение планов кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы, скорее всего, перенесут дату референдумов об аннексии в оккупированной Украине. Из-за аннексии труднее представить какое-либо урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад, демонстрируя, что кремль принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины.
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- Как сообщается, в последние недели Иран начал тренировать российские силы на иранских системах БПЛА, демонстрируя углубление военного сотрудничества между Ираном и россией.
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- Российские войска вели наземные атаки к западу от Изюма.
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- Оккупанты продолжали ограниченные наземные наступления к северо-востоку и западу от Бахмута и, вероятно, добились незначительных успехов в этих районах.
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- Российские войска добились незначительных успехов северо-западнее города Донецка и продолжают попытки продвинуться северо-западнее нынешних плацдармов в окрестностях города Донецка.
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- Захватчики провели многочисленные безуспешные наступательные операции к северу и северо-востоку от города Харькова.
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- Российские войска провели неудачную боевую разведку на северо-западе Херсонской области.
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- Сообщается, что в Орловской области рф формируется добровольческий батальон.
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