Ворог проводить тотальну примусову мобілізацію на окупованих територіях – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У російських окупантів зростають втрати у живій силі, та все більшає недоукомплектованих особових складів. Тому вони проводять тотальну примусову мобілізацію на тимчасово-окупованих територіях України шляхом масових облав та затримань чоловіків для відправлення їх у райони бойових дій. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає кореспондент УНН.
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“Окупанти в авральному порядку проводять так звану примусову мобілізацію на тимчасово-окупованих територіях України шляхом масових облав і затримань чоловіків для відправлення їх у райони бойових дій”, – констатувала Маляр.
Деталі
За інформацією заступниці міністра, наразі спостерігається зростання втрат російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим, командування збройних сил російської федерації розширює практику перенесення строків чергових ротацій на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом.
При цьому, за даними Головного управління розвідки, спостерігається, що зниження рівня укомплектованості з’єднань і частин противника людськими ресурсами суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців, і так званих добровольців, і погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях проти України.
“Ймовірно, що прихованою метою масового залучення громадян України до лав російських окупаційних військ є бажання російського керівництва скомпрометувати певну частину населення окупованої української території кров’ю вбитих співвітчизників, та скомпрометувати у подальшому контрольований прошарок суспільства за рахунок колаборантів”, – додала Маляр.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 43 тис. осіб, 1846 танків та сотень одиниць військової техніки.