Враг проводит фильтрацию среди детей в Запорожской области - мэр Мелитополя

Детали

По словам Федорова, враг продолжает массовые фильтрации. В частности в Токмаке российские оккупанты опечатывают все квартиры первого этажа, для того, чтобы там заселять военных ссс рф и пособников оккупационной власти. Кроме того, по словам Федорова, в городе Мелитополь фильтрация проводится среди детей - выискивают даже тех, у кого украинский язык установлен в телефоне или компьютере.

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«Также мы видим тенденцию, что они проводят фильтрацию и в Мелитополе, и теперь проводят ее среди детей. Они пытаются найти тех детей – не только уже взрослых – а тех детей, которые имеют связь с жителями, которые выехали из временной оккупации, и тех, кто использует приложения для онлайн-обучения, мессенджеры «Сигнал». А также выискивают, даже если украинский язык установлен в телефоне или комп’ютере – также для них теперь враг», - заявил Иван Федоров.

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