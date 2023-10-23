Ворог проводить фільтрацію серед дітей в Запорізькій області - мер Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Російські окупанти продовжують масові фільтрації та знущання з українців на тимчасово окупованих територіях. Про це в ефірі телемарафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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За словами Федорова, ворог продовжує масові фільтрації. Зокрема в Токмаку російські окупанти опечатують всі квартири першого поверху, для того, щоб там заселяти військових зс рф та посібників окупаційної влади. Окрім того, за словами Федорова, в місті Мелітополь фільтрація проводиться серед дітей - вишукують навіть тих, в кого українська мова встановлена у телефоні або комп’ютері.
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«Також ми бачимо тенденцію, що вони проводять фільтрацію і в Мелітополі, і тепер проводять її серед дітей. Вони намагаються знайти тих дітей – не лише вже дорослих – а тих дітей, які мають зв’язок з мешканцями, які виїхали з тимчасової окупації, і тих, хто використовує застосунки для онлайн-навчання, месенджери «Сигнал». А також вишукують, навіть якщо українська мова встановлена у телефоні або комп’ютері – також для них тепер ворог», - заявив Іван Федоров.
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