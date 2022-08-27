Враг продолжает террор: оккупанты из РСЗО обстреляли Харьковщину, погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня оккупанты из РСЗО обстреляли город Золочев Богодуховского района и пгт Донец Изюмского района. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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"Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. Сегодня оккупанты из РСЗО обстреляли город Золочев Богодуховского района и пгт Донец Изюмского района", - написал Синегубов.
По словам главы ОВА, в Золочеве снаряд попал прямо в жилой дом. Погибла женщина 52 года. В Донце ранение получил 49-летний мужчина.
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Ранее
Как сообщал УНН, в Харькове слышали два взрыва. По данным Карты воздушных тревог, с 17.01 в Харьковской области раздаются сирены.
Ранее сообщалось, что сегодня в Харькове прозвучала 1000-я воздушная тревога.