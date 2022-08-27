Вдарили касетним "Ураганом": міський голова Харкова підтвердив "приліт"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Приліт у Шевченківському районі Харкова на територію одного із підприємств. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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"Приліт у Шевченківському районі Харкова на територію одного із підприємств. Вдарили касетним «Ураганом». Постраждалих та пожежі немає", - написав Терехов.
Раніше
Як повідомляв УНН, у Харкові чули два вибухи. За даними Карти повітряних тривог, з 17.01 у Харківській області лунають сирени.
Раніше повідомлялось, що сьогодні у Харкові пролунала 1000-на повітряна тривога.