Ударили кассетным "Ураганом": городской голова Харькова подтвердил "прилет"

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"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетным "Ураганом". Пострадавших и пожара нет", - написал Терехов.

Ранее

Как сообщал УНН, в Харькове слышали два взрыва. По данным Карты воздушных тревог, с 17.01 в Харьковской области раздаются сирены.

Ранее сообщалось, что сегодня в Харькове прозвучала 1000 воздушная тревога.