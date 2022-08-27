Ударили кассетным "Ураганом": городской голова Харькова подтвердил "прилет"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
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"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетным "Ураганом". Пострадавших и пожара нет", - написал Терехов.
Ранее
Как сообщал УНН, в Харькове слышали два взрыва. По данным Карты воздушных тревог, с 17.01 в Харьковской области раздаются сирены.
Ранее сообщалось, что сегодня в Харькове прозвучала 1000 воздушная тревога.