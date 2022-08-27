Ворог продовжує терор: окупанти з РСЗВ обстріляли Харківщину, загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сьогодні окупанти з РСЗВ обстріляли місто Золочів Богодухівського району та смт Донець Ізюмського району. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Сьогодні окупанти з РСЗВ обстріляли місто Золочів Богодухівського району та смт Донець Ізюмського району", - написав Синєгубов.
За словами голови ОВА, у Золочеві снаряд влучив прямо в житловий будинок. Загинула жінка 52 років. В Донці поранення отримав 49-річний чоловік.
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Як повідомляв УНН, у Харкові чули два вибухи. За даними Карти повітряних тривог, з 17.01 у Харківській області лунають сирени.
Раніше повідомлялось, що сьогодні у Харкові пролунала 1000-на повітряна тривога.