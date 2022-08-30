Враг усиливает группировку войск на Донецком направлении - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.
Детали
Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Усиливает группировку войск на Донецком направлении. Продолжает перемещение части 3-го армейского корпуса на временно занятые территории Запорожской и Харьковской областей.
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