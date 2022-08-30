Враг усиливает группировку войск на Донецком направлении - Генштаб

Детали

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Усиливает группировку войск на Донецком направлении. Продолжает перемещение части 3-го армейского корпуса на временно занятые территории Запорожской и Харьковской областей.

Ранее

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 47,55 тыс. человек, 1954 танков, 204 вертолетов и сотен единиц военной техники.