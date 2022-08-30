Ворог посилює угрупування військ на Донецькому напрямку - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.
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Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
Посилює угрупування військ на Донецькому напрямку. Продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей.
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