Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 47 550 окупантів та ще один ворожий гелікоптер

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно становили:



особового складу - близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1954 (+7),



бойових броньованих машин ‒ 4294 (+25),



артилерійських систем – 1079 (+19),



РСЗВ - 282 (+3),



засобів ППО - 151 (+2),



літаків – 234 (+0),



гелікоптерів – 204 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 847 (+3),



крилатих ракет - 196 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29),



спеціальної техніки - 103 (+2).



"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб інформує, що окупанти проводили штурмові та наступальні дії на 5 напрямках.