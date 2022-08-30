Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 47 550 окупантів та ще один ворожий гелікоптер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 47,55 тис. осіб, 1954 танків, 204 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1954 (+7),
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- бойових броньованих машин ‒ 4294 (+25),
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- артилерійських систем – 1079 (+19),
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- РСЗВ - 282 (+3),
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- засобів ППО - 151 (+2),
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- літаків – 234 (+0),
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- гелікоптерів – 204 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 847 (+3),
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- крилатих ракет - 196 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29),
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- спеціальної техніки - 103 (+2).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб інформує, що окупанти проводили штурмові та наступальні дії на 5 напрямках.