Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 47 550 оккупантов и еще один вражеский вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 47,55 тыс. человек, 1954 танков, 204 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 47 550 (+450) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1954 (+7),
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- боевых бронированных машин ‒ 4294 (+25),
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- артиллерийских систем – 1079 (+19),
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- РСЗО - 282 (+3),
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- средств ПВО - 151 (+2),
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- самолетов – 234 (+0),
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- вертолетов – 204 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3),
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- крылатых ракет – 196 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 3217 (+29),
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- специальной техники – 103 (+2).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб информирует, что оккупанты проводили штурмовые и наступательные действия на 5 направлениях.