Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 47 550 оккупантов и еще один вражеский вертолет

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.08 ориентировочно составляли:



личного состава - около 47 550 (+450) человек ликвидировано,



танков ‒ 1954 (+7),



боевых бронированных машин ‒ 4294 (+25),



артиллерийских систем – 1079 (+19),



РСЗО - 282 (+3),



средств ПВО - 151 (+2),



самолетов – 234 (+0),



вертолетов – 204 (+1),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3),



крылатых ракет – 196 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 3217 (+29),



специальной техники – 103 (+2).



"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Кураховском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб информирует, что оккупанты проводили штурмовые и наступательные действия на 5 направлениях.