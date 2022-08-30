Окупанти провели штурмові та наступальні дії на 5 напрямках, – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведені повідомив, що окупанти проводили штурмові та наступальні дії на 5 напрямках. Про це інформує УНН.
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Розпочалася 188 доба російського повномасштабного воєнного вторгнення в Україну.
Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.
На Харківському напрямку противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного положення в районі населеного пункту Уди, після вогневого ураження нашими воїнами відійшов.
Рашисти здійснили спробу ведення штурмових дій у напрямку Шнурків, успіху не мали, відійшли. До того ж вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили.
На Авдіївському напрямку противник вів наступальні бої у напрямках Мар’їнки та Новомихайлівки, успіху не мав, відійшов. Вів розвідку у напрямку Опитного.
На Південнобузькому напрямку окупанти вели наступальні бої у напрямку Потьомкиного, успіху не мали — відійшли.
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