Окупанти провели штурмові та наступальні дії на 5 напрямках, – Генштаб

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 56757 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 63544 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 77828 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 83705 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 94360 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 147194 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70007 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 148964 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 108778 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69146 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 97119 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 94414 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 17651 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 19146 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 20410 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 56758 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 147194 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 172460 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 148964 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 260556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 94641 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 97344 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42679 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46109 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60767 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Окупанти провели штурмові та наступальні дії на 5 напрямках, – Генштаб

Київ • УНН

 • 102535 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведені повідомив, що окупанти проводили штурмові та наступальні дії на 5 напрямках. Про це інформує УНН.

Окупанти провели штурмові та наступальні дії на 5 напрямках, – Генштаб

Деталі

Розпочалася 188 доба російського повномасштабного воєнного вторгнення в Україну.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

На Харківському напрямку противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного положення в районі населеного пункту Уди, після вогневого ураження нашими воїнами відійшов.

Рашисти здійснили спробу ведення штурмових дій у напрямку Шнурків, успіху не мали, відійшли. До того ж вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні бої у напрямках Мар’їнки та Новомихайлівки, успіху не мав, відійшов. Вів розвідку у напрямку Опитного.

На Південнобузькому напрямку окупанти вели наступальні бої у напрямку Потьомкиного, успіху не мали — відійшли.

Нагадаємо

Оперативне командування «Південь» повідомило про збільшення сил російської федерації у ворожому арсеналі в морі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59