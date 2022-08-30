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Оккупанты провели штурмовые и наступательные действия на 5 направлениях, – Генштаб

Киев • УНН

 • 102534 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Генеральный штаб ВСУ в своем утреннем своде сообщил, что оккупанты проводили штурмовые и наступательные действия на 5 направлениях. Об этом информирует УНН.

Оккупанты провели штурмовые и наступательные действия на 5 направлениях, – Генштаб

Детали

Начались 188 сутки российского полномасштабного военного вторжения в Украину.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Российские оккупанты продолжают наносить авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам на территории Украины.

На Харьковском направлении противник вел наступательное сражение с целью улучшения тактического положения в районе населенного пункта Уды, после огневого поражения нашими воинами отошел.

Рашисты предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении Шнурков, успеха не имели, отошли. К тому же вели наступательные бои в направлениях Зайцева, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел, отошел. Вел разведку в направлении Опросного.

На Южнобужском направлении оккупанты вели наступательные бои в направлении Потемкиного, успеха не имели — отошедших.

Напомним

Оперативное командование «Юг» сообщило об увеличении сил русской федерации во вражеском арсенале в море.

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