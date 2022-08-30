Оккупанты провели штурмовые и наступательные действия на 5 направлениях, – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Генеральный штаб ВСУ в своем утреннем своде сообщил, что оккупанты проводили штурмовые и наступательные действия на 5 направлениях. Об этом информирует УНН.
Детали
Начались 188 сутки российского полномасштабного военного вторжения в Украину.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
Российские оккупанты продолжают наносить авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам на территории Украины.
На Харьковском направлении противник вел наступательное сражение с целью улучшения тактического положения в районе населенного пункта Уды, после огневого поражения нашими воинами отошел.
Рашисты предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении Шнурков, успеха не имели, отошли. К тому же вели наступательные бои в направлениях Зайцева, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел, отошел. Вел разведку в направлении Опросного.
На Южнобужском направлении оккупанты вели наступательные бои в направлении Потемкиного, успеха не имели — отошедших.
Напомним
Оперативное командование «Юг» сообщило об увеличении сил русской федерации во вражеском арсенале в море.