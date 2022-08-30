ОК «Південь»: росіяни наростили сили в морі, тримаючи напоготові 24 «Калібри»

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«В Чорному морі війська РФ продовжують маневрування 13 кораблів та катерів вздовж Криму в бік Новоросійська. Три надводних ракетоносії, споряджені 24 «Калібрами» тримають напоготові», — йдеться у повідомленні.

У командуванні вкотре застерегли бути уважними та свідомим, не нехтувати правилами безпеки, ретельно перевіряти інформацію та вірити в ЗСУ.

Нагадаємо

Окупанти обстріляли околиця Запоріжжя.