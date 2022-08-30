ОК «Юг»: россияне нарастили силы в море, держа наготове 24 «Калибры»
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Оперативное командование «Юг» сообщило об увеличении сил российской федерации во вражеском арсенале в море. Об этом информирует УНН.
Цитата
«В Черном море войска РФ продолжают маневрирование 13 кораблей и катеров вдоль Крыма в сторону Новороссийска. Три надводных ракетоносителя, снаряженные 24 «калибрами» держат наготове», — говорится в сообщении.
В командовании в очередной раз предостерегли быть внимательными и сознательными, не пренебрегать правилами безопасности, тщательно проверять информацию и верить в ВСУ.
Напомним
Оккупанты обстреляли окрестность Запорожья.