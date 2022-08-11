Враг непрерывно обстреливает Циркуны, ночной удар по Харькову без жертв: показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Харьковской области российские оккупанты второй день подряд непрерывно обстреливают Циркуны, что под Харьковом, ночной удар по облцентру обошелся без жертв, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Ночью враг снова нанес удар по Харькову. Около 4:30 российский боеприпас попал в землю двора жилого дома. Повреждено офисное здание, в многоквартирном доме выбиты окна. Пострадавших нет", - сообщил Синегубов в Telegram.
Детали
В течение суток враг продолжил массированные обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.
"Второй день подряд оккупанты непрерывно обстреливают Циркуны. Вчера в течение дня зафиксировано 12 обстрелов села, произошло 10 пожаров. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, гаражи. Ранения получила женщина 76 лет, ее состояние среднее", - отметил глава ОВА.
В Чугуевском районе, по его словам, из-за обстрелов горела трава и лесополоса.
"На линии столкновения продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг наносил авиационных ударов по позициям наших защитников. Россияне пытались идти в наступление в районе Уд, Петровки и Гусаровки. Но под огнем ВСУ понесли большие потери и должны были бежать", - указал Синегубов.
Дополнение
О том, что российские оккупанты ночью попали во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе, ранее сообщил мэр города Игорь Терехов.