Враг непрерывно обстреливает Циркуны, ночной удар по Харькову без жертв: показали последствия

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"Ночью враг снова нанес удар по Харькову. Около 4:30 российский боеприпас попал в землю двора жилого дома. Повреждено офисное здание, в многоквартирном доме выбиты окна. Пострадавших нет", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

В течение суток враг продолжил массированные обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

"Второй день подряд оккупанты непрерывно обстреливают Циркуны. Вчера в течение дня зафиксировано 12 обстрелов села, произошло 10 пожаров. Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, гаражи. Ранения получила женщина 76 лет, ее состояние среднее", - отметил глава ОВА.

В Чугуевском районе, по его словам, из-за обстрелов горела трава и лесополоса.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении враг наносил авиационных ударов по позициям наших защитников. Россияне пытались идти в наступление в районе Уд, Петровки и Гусаровки. Но под огнем ВСУ понесли большие потери и должны были бежать", - указал Синегубов.

Дополнение

О том, что российские оккупанты ночью попали во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе, ранее сообщил мэр города Игорь Терехов.