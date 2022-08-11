Ворог безперервно обстрілює Циркуни, нічний удар по Харкову без жертв: показали наслідки

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"Вночі ворог знову завдав удару по Харкову. Близько 4:30 російський боєприпас влучив в землю двору житлового будинку. Пошкоджено офісну будівлю, в багатоквартирному будинку вибито вікна. Постраждалих немає", - повідомив Синєгубов у Telegram.

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Протягом доби ворог продовжив масовані обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

"Другий день поспіль окупанти безперервно обстрілюють Циркуни. Вчора протягом дня зафіксовано 12 обстрілів села, сталося 10 пожеж. Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди, магазини, кафе, гаражі. Поранення отримала жінка 76 років, її стан середній", - зазначив голова ОВА.

У Чугуївському районі, з його слів, через обстріли горіла трава та лісосмуга.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог завдавав авіаційних ударів по позиціях наших захисників. Росіяни намагалися йти в наступ в районі Уд, Петрівки та Гусарівки. Але під вогнем ЗСУ зазнали великих втрат та мусили тікати", - вказав Синєгубов.

Доповненне

Про те, що російські окупанти вночі влучили у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі, раніше повідомив мер міста Ігор Терехов.