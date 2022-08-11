Окупанти обстріляли Харків: влучили у двір житлового будинку в центрі міста

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"О 4:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири прильоти, один за одним. Вже є інформація про влучення у двір житлового будинку в центрі Харкова в Київському районі. Повторю – житлового будинку! Про постраждалих наразі не повідомляється", - зазначив він.

Нагадаємо

Російські загарбники 9 серпня вночі обстріляли Харків, приблизно о 2:10 пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, удар був ракетний.