Оккупанты обстреляли Харьков: попали во двор жилого дома в центре города
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Российские оккупанты попали во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе, сообщил мэр Игорь Терехов, передает УНН.
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"В 4:28 очередной ночной обстрел Харькова. Всего четыре прилета, один за другим. Уже есть информация о попадании во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе. Повторю – жилого дома! О пострадавших пока не сообщается", – отметил он.
Напомним
Российские захватчики 9 августа ночью обстреляли Харьков, примерно в 2:10 раздалась серия взрывов. По предварительной информации, удар был ракетный.