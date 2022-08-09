Харків уночі швидше за все атакували ракетами - Синєгубов

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"Знову удари по Харкову. Попередньо - ракетні, тип встановлюють правоохоронці. Вночі близько 2:00 ворог завдав ударів по Шевченківському та Індустріальному районах", - повідомив Синєгубов у Telegram.

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Наслідки, з його слів, такі:



У Шевченківському окупанти не знайшли іншої цілі і пошкодили готельно-ресторанний комплекс.



Ще один удар зафіксовано на відкритій території в Індустріальному районі, пошкоджено елементи транспортної та критичної інфраструктури. Постраждалих немає.



Протягом минулої доби російські окупанти, за даними Синєгубова, обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області. У Богодухівському районі через обстріли горіло поле з пшеницею, фермери власноруч погасили пожежу, яка знищила 3 гектарів урожаю. У Чугуївському – знищили склад з насінням.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протяги доби на Харківщині від обстрілів окупантів загинула 1 людина, поранення отримали 5 мирних жителів. Загиблий - внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу Харкова з РСЗВ. Стан двох поранених пацієнтів - тяжкий.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог обстрілює позиції наших захисників з артилерії та танків, використовує авіацію. Українські військові впевнено тримають свої позиції та завдають ударів у відповідь", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

Прифронтові міста, серед них і Харків, страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію.