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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Проти реактивної артилерії ППО безсила: речник Повітряних сил про обстріли прифронтових міст

Проти реактивної артилерії ППО безсила: речник Повітряних сил про обстріли прифронтових міст

Київ • УНН

 • 150887 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону пояснив, що прифронтові міста України потерпають насамперед через реактивну та ствольну артилерію російських окупантів, проти яких ППО безсила, інформує УНН.

Цитата

"Прифронтові міста – Харків, Дніпро, Миколаїв, Одещина, Запоріжжя – страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. Через неї теж вмикається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл з території, підконтрольній російським військам саме "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією. Проти реактивної артилерії, на жаль, ППО безсила. Тут мова може йти лише про щось на кшталт "залізного куполу", але масований артилерійський обстріл "Градами", "Смерчами" – надзвичайно важко. Тут треба діяти більш рішуче, громити противника там, звідки він завдає цих реактивних ударів реактивної артилерією", – повідомив Ігнат.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із проханням надати Харкову та області більше протиповітряної оборони – доручив Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному розглянути питання.

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