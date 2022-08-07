Проти реактивної артилерії ППО безсила: речник Повітряних сил про обстріли прифронтових міст

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"Прифронтові міста – Харків, Дніпро, Миколаїв, Одещина, Запоріжжя – страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. Через неї теж вмикається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл з території, підконтрольній російським військам саме "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією. Проти реактивної артилерії, на жаль, ППО безсила. Тут мова може йти лише про щось на кшталт "залізного куполу", але масований артилерійський обстріл "Градами", "Смерчами" – надзвичайно важко. Тут треба діяти більш рішуче, громити противника там, звідки він завдає цих реактивних ударів реактивної артилерією", – повідомив Ігнат.

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