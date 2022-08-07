Против реактивной артиллерии ПВО бессильна: спикер Воздушных сил об обстрелах прифронтовых городов

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"Прифронтовые города – Харьков, Днепр, Николаев, Одесская область, Запорожье – страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии. Из-за нее тоже включается сигнал воздушной тревоги, если есть сведения об обстреле с территории, подконтрольной российским войскам именно "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди это тоже воспринимают за ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией. Против реактивной артиллерии, к сожалению, ПВО бессильна. Здесь речь может идти только о чем-то вроде "железного купола", но массированный артиллерийский обстрел "Градами", "Смерчами" – чрезвычайно тяжело. Здесь надо действовать более решительно, громить противника там, откуда он наносит эти реактивные удары реактивной артиллерией", – сообщил Игнат.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой предоставить Харькову и области больше противовоздушной обороны – поручил Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному рассмотреть вопрос.