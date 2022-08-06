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Збільшення ППО у Харкові та області: Зеленський доручив Залужному розглянути питання

Збільшення ППО у Харкові та області: Зеленський доручив Залужному розглянути питання

Київ • УНН

 • 235715 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням надати Харкову та області більше протиповітряної оборони і доручив Головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному розглянути питання, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, питання посилення обороноздатності держави, зокрема підвищення ефективності системи протиповітряної оборони України, є одним із найбільш актуальних завдань сектору безпеки і оборони та одним із моїх найважливіших пріоритетів.

Так, від початку агресії російської федерації проти України військово-політичним керівництвом держави та силами оборони було запроваджено низку дипломатичних, організаційних та технічних заходів, спрямованих на посилення системи протиповітряної оборони України і забезпечення відбиття ударів противника з повітря по угрупуваннях Збройних Сил України, адміністративно-політичних центрах, промислових й інших важливих об’єктах, а також цивільній інфраструктурі на усій території нашої держави, йдеться у відповіді на петицію.

Цитата

"Ураховуючи, що протиповітряна оборона міста Харків та Харківської області здійснюється у загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив Головнокомандувачу Збройних Сил України В.Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути порушене в електронній петиції питання і про результати розгляду поінформувати її автора", - зазначив Зеленський.

Додамо

Петицію із закликом збільшити протиповітряну оборону Харкова та області через постійні російські обстріли 10 червня зареєструвала Аліна Коновалова. Станом на 6 серпня петиція набрала 25 296 голосів (при необхідних для розгляду 25 000).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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