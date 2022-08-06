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Увеличение ПВО в Харькове и области: Зеленский поручил Залужному рассмотреть вопрос

Увеличение ПВО в Харькове и области: Зеленский поручил Залужному рассмотреть вопрос

Киев • УНН

 • 235709 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой предоставить Харькову и области больше противовоздушной обороны и поручил Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному рассмотреть вопрос, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, вопрос усиления обороноспособности государства, в частности, повышение эффективности системы противовоздушной обороны Украины, является одной из наиболее актуальных задач сектора безопасности и обороны и одним из его важнейших приоритетов.

Так, с начала агрессии российской федерации против Украины военно-политическим руководством государства и силами обороны был введен ряд дипломатических, организационных и технических мероприятий, направленных на усиление системы противовоздушной обороны Украины и обеспечение отражения ударов противника с воздуха по группировкам Вооруженных Сил Украины, административно-политических центрах, промышленных и других важных объектах, а также гражданской инфраструктуре на всей территории нашего государства, говорится в ответе на петицию.

Цитата

"Учитывая, что противовоздушная оборона города Харькова и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины, я поручил Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины В.Залужному, на которого возложена ответственность за ее организацию и руководство, рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения проинформировали ее автора", - отметил Зеленский.

Добавим

Петицию с призывом увеличить противовоздушную оборону Харькова и области из-за постоянных российских обстрелов 10 июня зарегистрировала Алина Коновалова. По состоянию на 6 августа петиция набрала 25 296 голосов (при необходимых для рассмотрения 25 000).

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