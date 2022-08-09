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Харьков ночью скорее всего атаковали ракетами - Синегубов

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Харьков ночью подверся очередному удару российских оккупантов, по предварительной информации, - ракетному. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Снова удары по Харькову. Предварительно - ракетные, тип устанавливают правоохранители. Ночью около 2:00 враг нанес удары по Шевченковскому и Индустриальному районам", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

Последствия, по его словам, таковы:

  • В Шевченковском оккупанты не нашли другой цели и повредили гостинично-ресторанный комплекс.
  • Еще один удар зафиксирован на открытой территории в Индустриальном районе, повреждены элементы транспортной и критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки российские оккупанты, по данным Синегубова, обстреливали населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Харьковского, Лозовского и Изюмского районов области. В Богодуховском районе из-за обстрелов горело поле с пшеницей, фермеры собственноручно потушили пожар, который уничтожил 3 гектара урожая. В Чугуевском – уничтожили склад с семенами.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Харьковской области от обстрелов оккупантов погиб 1 человек, ранения получили 5 мирных жителей. Погибший - в результате вчерашнего утреннего обстрела Харькова из РСЗО. Состояние двух раненых пациентов – тяжелое.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении враг обстреливает позиции наших защитников из артиллерии и танков, использует авиацию. Украинские военные уверенно держат свои позиции и наносят ответные удары", - отметил глава ОВА.

Дополнение

Прифронтовые города, в том числе и Харьков, страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии.

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