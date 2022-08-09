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Окупанти обстріляли Харків: пошкоджено електроопору та трамвайні рейки

Окупанти обстріляли Харків: пошкоджено електроопору та трамвайні рейки

Київ • УНН

 • 192807 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Російські загарбники вночі обстріляли Харків, приблизно о 2:10 пролунала серія вибухів. Про це у Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Цитата

"Приблизно о 2:10 пролунала серія вибухів, щонайменше 4-х. Наразі рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних прильотів", - зазначив він.

Деталі

Мер повідомив, що в Індустріальному районі, фактично на пустирі, пошкоджено електроопору та трамвайні рейки.

"Ще один приліт у районі окружної поряд із двоповерховою будовою, яка не має жодного стосунку з військовою інфраструктурою", - наголосив він.

Уламками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна.

"Інформації про те, що хтось постраждав – немає", - зазначив Терехов.

Нагадаємо 

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у житловому районі Павлове Поле. Відомо про одного загиблого.

Українські Національні Новини

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