Окупанти обстріляли Харків: пошкоджено електроопору та трамвайні рейки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Російські загарбники вночі обстріляли Харків, приблизно о 2:10 пролунала серія вибухів. Про це у Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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"Приблизно о 2:10 пролунала серія вибухів, щонайменше 4-х. Наразі рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних прильотів", - зазначив він.
Деталі
Мер повідомив, що в Індустріальному районі, фактично на пустирі, пошкоджено електроопору та трамвайні рейки.
"Ще один приліт у районі окружної поряд із двоповерховою будовою, яка не має жодного стосунку з військовою інфраструктурою", - наголосив він.
Уламками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна.
"Інформації про те, що хтось постраждав – немає", - зазначив Терехов.
Нагадаємо
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у житловому районі Павлове Поле. Відомо про одного загиблого.