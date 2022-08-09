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Оккупанты обстреляли Харьков: повреждена электроопора и трамвайные рельсы

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Российские захватчики ночью обстреляли Харьков, примерно в 2:10 раздалась серия взрывов. Об этом в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Цитата

"Примерно в 2:10 прозвучала серия взрывов, по меньшей мере, 4-х. В настоящее время спасатели смогли обнаружить лишь два последствия ночных прилетов", - отметил он.

Детали

Мэр сообщил, что в Индустриальном районе, фактически на пустыре, повреждена электроопора и трамвайные рельсы.

"Еще один прилет в районе окружной рядом с двухэтажным строением, не имеющим никакого отношения с военной инфраструктурой", - подчеркнул он.

Обломками поврежден фасад, частично крыша, выбиты окна.

"Информации о том, что кто-то пострадал – нет", – отметил Терехов.

Напомним 

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в жилом районе Павлово Поле. Известно об одном погибшем.

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