Удар по Харкову: мер повідомив про вибух в районі Павлове Поле, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram повідомив про вибух у житловому районі Павлове Поле. Відомо про одного загиблого, пише УНН з посиланням на Telegram-канал Терехова.
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“Тепер Павлове Поле обстрілюють уже й уранці. Кілька хвилин тому там був вибух.(...) Підтверджено інформацію про одного загиблого. Цивільний. Просто вийшов із дому та потрапив під обстріл. Співчуваю рідним”, – написав мер.
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За словами Терехова, жодної військової інфраструктури у цьому мирному та густозаселеному районі немає Він закликав залишатися всіх в укриттях, тому що обстріл може повторитися.
Додамо
Голова Харківської ОВ Олег Синегубов підтвердив, що російські окупанти завдали удару по Харкову, відомо про пораненого.