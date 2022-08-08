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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Удар по Харкову: мер повідомив про вибух в районі Павлове Поле, є загиблий

Удар по Харкову: мер повідомив про вибух в районі Павлове Поле, є загиблий

Київ • УНН

 • 178713 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram повідомив про вибух у житловому районі Павлове Поле. Відомо про одного загиблого, пише УНН з посиланням на Telegram-канал Терехова.

Цитата

“Тепер Павлове Поле обстрілюють уже й уранці. Кілька хвилин тому там був вибух.(...) Підтверджено інформацію про одного загиблого. Цивільний. Просто вийшов із дому та потрапив під обстріл. Співчуваю рідним”, – написав мер.

Деталі

За словами Терехова, жодної військової інфраструктури у цьому мирному та густозаселеному районі немає Він закликав залишатися всіх в укриттях, тому що обстріл може повторитися.

Додамо

Голова Харківської ОВ Олег Синегубов підтвердив, що російські окупанти завдали удару по Харкову, відомо про пораненого.

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