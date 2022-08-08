По Харькову нанесли удар, известно о пострадавшем
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Российские оккупанты нанесли удар по Харькову, известно о пострадавшем, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Жители Харькова и области, находитесь максимально в укрытиях! Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Не покидайте безопасных мест. Есть предварительная информация о пострадавшем в Шевченковском районе Харькова", - отметил Синегубов в Telegram.
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В настоящее время во многих областях Украины объявлено о воздушной тревоге.