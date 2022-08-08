По Харкову завдали удару, відомо про постраждалого
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російські окупанти завдали удару по Харкову, відомо про постраждалого, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Цитата
"Жителі Харкова та області, перебувайте максимально в укриттях! Російські окупанти наносять удари по Харкову. Не покидайте безпечних місць. Є попередня інформація про постраждалого у Шевченківському районі Харкова", - зазначив Синєгубов у Telegram.
Доповнення
Наразі у багатьох областях України оголошено про повітряну тривогу.