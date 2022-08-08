Удар по Харькову: мэр сообщил о взрыве в районе Павлово Поле, есть погибший

Цитата

“Теперь Павлово Поле обстреливают уже и утром. Несколько минут назад там был взрыв. (...) Подтверждена информация об одном погибшем. Гражданский. Просто вышел из дома и попал под обстрел. Сочувствую родным”, – написал мэр.

Детали

По словам Терехова, никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густозаселенном районе нет. Он призвал оставаться всех в укрытиях, потому что обстрел может повториться.

Добавим

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что российские оккупанты нанесли удар по Харькову, известно о раненом.