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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар по Харькову: мэр сообщил о взрыве в районе Павлово Поле, есть погибший

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram сообщил о взрыве в жилом районе Павлово Поле. Известно об одном погибшем, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Терехова.

Цитата

“Теперь Павлово Поле обстреливают уже и утром. Несколько минут назад там был взрыв. (...) Подтверждена информация об одном погибшем. Гражданский. Просто вышел из дома и попал под обстрел. Сочувствую родным”, – написал мэр.

Детали

По словам Терехова, никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густозаселенном районе нет. Он призвал оставаться всех в укрытиях, потому что обстрел может повториться.

Добавим

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что российские оккупанты нанесли удар по Харькову, известно о раненом.

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