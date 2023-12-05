Вопрос нескольких месяцев: Гетманцев о повышении акциза на автогаз
Киев • УНН
Даниил Гетманцев считает, что акциз на автогаз должен быть увеличен. Причем, по его словам, идея увеличения акциза на авто газ обсуждается на уровне Кабинета министров.
Решение вопроса о повышении акциза на автогаз — это перспектива нескольких месяцев. Об этом сказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН со ссылкой на Enkorr.
"Около 60 млрд грн акцизов и НДС составляли поступления средств в бюджет этого года", — сказал Гетманцев.
Он отметил, что повышение акциза на автогаз - это перспектива нескольких месяцев.
"Единственный аргумент, почему раньше акциз на газ был низким, заключается в том, что когда-то на рынке LPG были более сильные лоббисты, чем на рынке бензинов. Соотношение должно быть в энергоемкости. Если применяем эту логику при ставке на бензин 213 евро за 1000 л, ставка на газ должна быть 160-170 евро. Это европейская практика", — отметил он.
Как писал enkorr ранее, Даниил Гетманцев считает, что акциз на автогаз должен быть увеличен. Причем, по его словам, идея увеличения акциза на автогаз обсуждается на уровне Кабинета министров.
Напомним, с 1 июля 2023 года налоги на топливо в Украине вернулись на уровень, который был действующим до полномасштабного вторжения россии в Украину: НДС — до 20%, акциз на бензин - до 213 евро, на дизтопливо - до 139 евро за 1000 л. При этом акциз на автогаз составляет 52 евро за 1000 л.
Дополнение
Эксперт топливного рынка Леонид Косянчук сообщал в ноябре, что в случае повышения акциза на сжиженный газ, цена на него вырастет ориентировочно на две гривны.
Косянчук отметил, что он лично не поддерживает идею повышения акцизов.
Зато, в Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) объясняют, что такой шаг необходимо было сделать уже давно, поскольку существует дисбаланс между акцизными ставками на автогаз и другие виды топлива. А в случае повышения акцизов, убеждены операторы, рынок газа станет более прогнозируемым и прозрачным.
Вопрос нескольких месяцев: Гетманцев о повышении акциза на автогаз
Даниил Гетманцев считает, что акциз на автогаз должен быть увеличен. Причем, по его словам, идея увеличения акциза на авто газ обсуждается на уровне Кабинета министров.
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