Підвищення акцизу на автогаз додасть близько 2 грн до сьогоднішньої ціни – експерт

“Підвищення акцизу на скраплений газ збільшить ціну цього альтернативного палива приблизно на дві гривні за літр”, — сказав він.

Експерт зауважив, що від підвищення ставки акцизного податку на автогаз, в першу чергу, виграє держава, однак дещо “програє” споживач, бо платитиме більше.

Л. Косянчук зазначив, що він особисто не підтримує ідею підвищення акцизів.

Натомість, у Нафтогазовій асоціації України (НАУ) пояснюють, що такий крок необхідно було зробити вже давно, оскільки існує дисбаланс між акцизними ставками на автогаз та інші види палива. А у разі підвищення акцизів, переконані оператори, ринок газу стане більш прогнозованим та прозорим.

Нагадаємо, раніше про економічні передумови для підняття акцизу на зріджений газ заявляв і експерт А.Куюн.