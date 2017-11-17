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Підвищення акцизу на автогаз додасть близько 2 грн до сьогоднішньої ціни – експерт

Київ • УНН

 • 21344 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У разі підвищення акцизу на скраплений газ, ціна на нього зросте орієнтовно на дві гривні. Про це у коментарі УНН повідомив експерт паливного ринку Леонід Косянчук.

“Підвищення акцизу на скраплений газ збільшить ціну цього альтернативного палива приблизно на дві гривні за літр”, — сказав він.

Експерт зауважив, що від підвищення ставки акцизного податку на автогаз, в першу чергу, виграє держава, однак дещо “програє” споживач, бо платитиме більше.

Л. Косянчук зазначив, що він особисто не підтримує ідею підвищення акцизів.

Натомість, у Нафтогазовій асоціації України (НАУ) пояснюють, що такий крок необхідно було зробити вже давно, оскільки існує дисбаланс між акцизними ставками на автогаз та інші види палива. А у разі підвищення акцизів, переконані оператори, ринок газу стане більш прогнозованим та прозорим.

Нагадаємо, раніше про економічні передумови для підняття акцизу на зріджений газ заявляв і експерт А.Куюн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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