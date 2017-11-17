Повышение акциза на автогаз прибавит около 2 грн до сегодняшней цены - эксперт

“Повышение акциза на сжиженный газ увеличит цену этого альтернативного топлива примерно на две гривны за литр”, — сказал он.

Эксперт отметил, что от повышения ставки акцизного налога на автогаз, в первую очередь, выигрывает государство, однако несколько “проигрывает” потребитель, потому что будет платить больше.

Л.Косянчук отметил, что он лично не поддерживает идею повышения акцизов.

Зато в Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) объясняют, что такой шаг необходимо было сделать уже давно, поскольку существует дисбаланс между акцизными ставками на автогаз и другие виды топлива. А в случае повышения акцизов, убеждены операторы, рынок газа станет более прогнозируемым и прозрачным.

Напомним, ранее о экономических предпосылках для поднятия акциза на сжиженный газ заявлял и эксперт А.Куюн .