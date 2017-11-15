Паливники розповіли, чим обумовлена необхідність підвищення акцизу на зріджений газ

За його словами, сьогодні існує дисбаланс між податками на бензин і зріджений газ.

“Як наслідок, ринок автогазу показує дуже швидке зростання в порівнянні з іншими видами палива. Це, в свою чергу, по-перше, створює низьку вартість входу для „тіньовиків“ на ринок і перешкоджає інвестуванню, як з боку українських цивілізованих гравців, так і з боку міжнародних компаній, а по-друге, збільшує залежність країни від поставок з Росії”, - розповів Д.Кулик.

Він зазначив, що НАУ мислить стратегічно і тому виступає з пропозицією усунути дисбаланс між акцизами на різні види палива

“Ми вважаємо, що держава теж має бути в цьому зацікавлена. Як і всі інші учасники бізнес-спільноти”, - додав Д. Кулик.

Президент НАУ так само відзначив, що в разі підвищення цін на автогаз ринок стане більш прогнозованим і різких стрибків цін на ресурс більше не буде.

“Чи підвищаться роздрібні ціни на скраплений газ, якщо уряд вирішить прийняти до уваги пропозиції Асоціації щодо підвищення акцизу? Так, ми припускаємо підвищення ціни на 1.3 грн. Але в серпні ми спостерігали стрибок цін в два рази без підвищення акцизу, через непідготовленість ринку до кризових моментів. Чи хочемо ми і далі залежати від подібних кризових моментів, або хочемо зробити процеси більш прогнозованими? Кожен повинен відповісти на це питання сам”, - зазначив Д.Кулик.

Крім того, він додав, що за даними Європейської асоціації зрідженого газу співвідношення податків на газ до бензину в Європі сягає 45%, в США — майже 75%. В Україні — близько 24%.

Нагадаємо, про економічні передумови для підняття акцизу на зріджений газ заявляв і експерт А.Куюн.