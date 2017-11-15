Топливники рассказали, чем обусловлена ​​необходимость повышения акциза на сжиженный газ

По его словам, сегодня существует дисбаланс между налогами на бензин и сжиженный газ.

"Как следствие, рынок автогаза показывает очень быстрый рост по сравнению с другими видами топлива. Это, в свою очередь, во-первых, создает низкую стоимость входа для "теневиков" на рынок и препятствует инвестированию, как со стороны украинских цивилизованных игроков, так и со стороны международных компаний, а во-вторых, увеличивает зависимость страны от поставок из России", - рассказал Д.Кулик.

Он отметил, что НАУ мыслит стратегически и поэтому выступает с предложением устранить дисбаланс между акцизами на различные виды топлива

"Мы считаем, что государство тоже должно быть в этом заинтересовано. Как и все остальные участники бизнес-сообщества", - добавил Д. Кулик.

Президент НАУ так же отметил, что в случае повышения цен на автогаз рынок станет более прогнозируемым и резких скачков цен на ресурс больше не будет.

"Повысятся ли розничные цены на сжиженный газ, если правительство решит принять во внимание предложения Ассоциации по повышению акциза? Так, мы предполагаем повышение цены на 1.3 грн. Но в августе мы наблюдали скачок цен в два раза без повышения акциза, из-за неподготовленности рынка к кризисным моментам. Хотим ли мы и дальше зависеть от подобных кризисных моментов, или хотим сделать процессы более прогнозируемыми? Каждый должен ответить на этот вопрос сам", - отметил Д.Кулик.

Кроме того, он добавил, что по данным Европейской ассоциации сжиженного газа соотношение налогов на газ и бензин в Европе достигает 45%, в США - почти 75%, в Украине - около 24%.

Напомним, об экономических предпосылках для поднятия акциза на сжиженный газ заявлял и эксперт А.Куюн.