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ВОЗ сообщила о выходе на плато по смертности и заболеваемости COVID

ВОЗ сообщила о выходе на плато по смертности и заболеваемости COVID

Киев  •  УНН

 • 30320 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире вышел на плато, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции. Видео встречи транслировалось на YouTube-канале организации, передает УНН.

Цитата

“Снижение идет во всех регионах, включая Америку и Европу. Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе (в мире) было более 5,4 миллиона случаев COVID-19 и почти 90 тысяч смертей”, — сказал Гебрейесус.

Детали

По его словам, эпидемиологическая ситуация остается опасной по всему миру. В частности, заболеваемость и смертность от коронавируса все еще быстро растут в Юго-Восточной Азии. Кроме того, ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, где обнаружили штамм B.1.617, сообщил Гебрейесус, отметив, что этот вариант вируса вызывает обеспокоенность на мировом уровне.

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Ситуация с COVID-19

По данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 157,9 млн человек, из них более 3,28 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире инфицировано более 158,3 млн человек, более 3,2 млн умерли.

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где обнаружили 32,7 млн зараженных. На втором месте находится Индия с 22,66 млн инфицированных, на третьем — Бразилия (15,18 млн).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 122 327 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 46 512 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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