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На берег річки в Індії вимило близько 40 людських тіл. ЗМІ пишуть, що це можуть бути жертви COVID-19

На берег річки в Індії вимило близько 40 людських тіл. ЗМІ пишуть, що це можуть бути жертви COVID-19

Київ • УНН

 • 31514 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Тіла щонайменше 40 людей викинуло на берег річки Ганг на півночі Індії, повідомляють офіційні особи. Як пише Бі-бі-сі, виявленні тіла знайдені недалеко від кордону між штатами Біхар і Уттар-Прадеш, передає УНН.

Деталі

Наразі незрозуміло, як тіла виявилися там, але місцеві ЗМІ повідомляють, що це можуть бути жертви Covid-19.

Деякі ЗМІ повідомляють, що було знайдено до 100 тіл, і їх стан говорить про те, що вони могли перебувати в річці протягом декількох днів.

"Є ймовірність, що ці тіла привезли з Уттар-Прадеш", - сказав виданню місцевий чиновник Ашок Кумар після опитування місцевих жителів. Він додав, що останки будуть поховані або їх кремують.

Друга хвиля COVID-19 в Індії

За словами чиновників, тіла виглядали роздутими і частково обгорілими, і, можливо, вони виявилися в річці в рамках практики кремації жертв коронавірусу уздовж річки Ганг в штаті Уттар-Прадеш, повідомляє індійський новинний канал NDTV.

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Деякі місцеві жителі і журналісти повідомили Бі-бі-сі Hindi, що нестача деревини для кремації і зростаючі витрати, пов'язані з похоронами, не залишають деяким сім'ям іншого вибору, крім як кидати тіла близьких, які померли від коронавірусу, прямо в річку.

Місцевий житель Чандра Мохан сказав: "Приватні лікарні грабують людей. У простих людей не залишається грошей, щоб заплатити священику і витратити ще більше на кремацію на березі річки. Вони просять 2 000 рупій (27 доларів) тільки за те, щоб забрати труп з машини швидкої допомоги. Річка стала їх останнім порятунком, тому люди занурюють трупи в річку".

Доповнення

Уттар-Прадеш - найбільш густонаселений штат Індії. Друга хвиля вірусу спустошує деякі райони Індії, і в останні тижні число смертей значно зросло. У більшості крематоріїв країни закінчилися місця. Зараз країна є епіцентром глобальної пандемії.

За даними Університету Джона Хопкінса, з початку пандемії в Індії зареєстровано понад 22,6 мільйона випадків захворювання коронавірусом і 246 116 смертей, пов'язаних з вірусом.

Експерти вважають, що реальна кількість смертей може бути набагато вище.

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