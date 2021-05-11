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На берег реки в Индии вымыло около 40 человеческих тел. СМИ пишут, что это могут быть жертвы COVID-19

На берег реки в Индии вымыло около 40 человеческих тел. СМИ пишут, что это могут быть жертвы COVID-19

Киев  •  УНН

 • 31501 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Тела по меньшей мере 40 человек выбросило на берег реки Ганг на севере Индии, сообщают официальные лица. Как пишет Би-би-си, выявлении тела найдены недалеко от границы между штатами Бихар и Уттар-Прадеш, передает УНН.

Детали

Пока неясно, как тела оказались там, но местные СМИ сообщают, что это могут быть жертвы COVID-19.

Некоторые СМИ сообщают, что было найдено до 100 тел, и их состояние говорит о том, что они могли находиться в реке в течение нескольких дней.

“Есть вероятность, что эти тела привезли с Уттар-Прадеш”, — сказал изданию местный чиновник Ашок Кумар после опроса местных жителей. Он добавил, что останки будут захоронены или их кремируют.

Вторая волна COVID-19 в Индии

По словам чиновников, тела выглядели раздутыми и частично обгоревшими, и, возможно, они оказались в реке в рамках практики кремации жертв коронавируса вдоль реки Ганг в штате Уттар-Прадеш, сообщает индийский новостной канал NDTV.

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Некоторые местные жители и журналисты сообщили Би-би-си Hindi, что нехватка древесины для кремации и растущие расходы, связанные с похоронами, не оставляют некоторым семьям другого выбора, кроме как бросать тела близких, умерших от коронавируса, прямо в реку.

Местный житель Чандра Мохан сказал: “Частные больницы грабят людей. В простых людей не остается денег, чтобы заплатить священнику и потратить еще больше на кремацию на берегу реки. Они просят 2000 рупий (27 долларов) только за то, чтобы забрать труп из машины скорой помощи. Река стала их последним спасением, поэтому люди погружают трупы в реку”.

Дополнение

Уттар-Прадеш — наиболее густонаселенный штат Индии. Вторая волна вируса опустошает некоторые районы Индии, и в последние недели число смертей значительно возросло. В большинстве крематориев страны закончились места. Сейчас страна является эпицентром глобальной пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в Индии зарегистрировано более 22,6 миллиона случаев заболевания коронавируса и 246116 смертей, связанных с вирусом.

Эксперты считают, что реальное число смертей может быть гораздо выше.

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