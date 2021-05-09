В Індії зафіксували найбільше смертей від коронавірусу за добу за всю історію: штати вводять локдаун
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Індійські штати вводять жорсткіші обмеження, оскільки смертність від COVID досягла рекордних показників. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Міністерство охорони здоров'я Індії повідомило про 4 187 смертельних випадків за останні 24 години, загальна кількість загиблих склала близько 240 000. За оцінками Інституту метрик та оцінки стану здоров'я, до серпня в Індії спостерігатиметься 1 мільйон смертей від COVID.
У суботу кількість випадків зросла на 401 078, що досягло загальної кількості з початку пандемії до 21,9 мільйона. Медичні експерти кажуть, що реальна кількість випадків COVID-19 та летальних випадків, ймовірно, буде набагато вищою, ніж офіційні цифри.
Сусідній штат Карнатака продовжив повне припинення роботи пізно в п'ятницю. Столиця штату Бенгалуру є головним технічним центром, де розміщені великі офіси компаній, включаючи Google (GOOGL.O), Amazon (AMZN.O) та Cisco (CSCO.O).
Індія ще не запровадила національний локдаун, як це було під час першої хвилі минулого року, але його ввели близько половини всіх її штатів. Решта - частково на локдауні.
Нагадаємо
Тамілнад, відомий своїми автомобілями, включаючи BMW (BMWG.DE), Daimler (DAIGn.DE), Hyundai (005380.KS), Ford (FN), Nissan (7201.T) і Renault (RENA.PA), у понеділок він перейде від часткового до повного блокування, закривши громадський транспорт та державні роздрібні магазини алкоголю.
Яка ситуація
Друга хвиля пандемії коронавірусу в Індії привела систему охорони здоров'я країни на межу колапсу, де бракувало лікарняних ліжок та кисню. Морги та крематорії намагаються впоратись із кількістю загиблих, а в парках та на автостоянках горять імпровізовані похоронні вогнища.
Медичні експерти кажуть, що реальна кількість випадків COVID-19 та летальних випадків, ймовірно, буде набагато вищою, ніж офіційні підсумки.