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В Индии зафиксировали больше смертей от коронавируса за сутки за всю историю: штаты вводят локдаун

В Индии зафиксировали больше смертей от коронавируса за сутки за всю историю: штаты вводят локдаун

Киев  •  УНН

 • 22729 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Индийские штаты вводят жесткие ограничения, поскольку смертность от COVID достигла рекордных показателей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство здравоохранения Индии сообщило о 4187 смертельных случаев за последние 24 часа, общее количество погибших составило около 240 000. По оценкам Института метрик и оценки состояния здоровья, к августу в Индии будет наблюдаться 1 млн смертей от COVID.

В субботу количество случаев возросло на 401 078, что достигло общего количества с начала пандемии до 21,9 миллиона. Медицинские эксперты говорят, что реальное число случаев COVID-19 и летальных случаев, вероятно, будет намного выше, чем официальные цифры.

Соседний штат Карнатака продолжил полное прекращение работы поздно в пятницу. Столица штата Бангалор является главным техническим центром, где размещены крупные офисы компаний, включая Google (GOOGL.O), Amazon (AMZN.O) и Cisco (CSCO.O).

Индия еще не ввела национальный локдаун, как это было во время первой волны прошлого года, но его ввели около половины всех ее штатов. Остальные - частично на локдауни.

Напомним

Тамилнад , известный своими автомобилями, включая BMW (BMWG.DE), Daimler (DAIGn.DE), Hyundai (005380.KS), Ford (FN), Nissan (7201.T) и Renault (RENA.PA), в понедельник он перейдет от частного к полной блокировки, закрыв общественный транспорт и государственные розничные магазины алкоголя.

Какова ситуация

Вторая волна пандемии коронавируса в Индии привела систему здравоохранения страны на грань коллапса, где не хватало больничных коек и кислорода. Морги и крематории пытаются справиться с количеством погибших, а в парках и на автостоянках горят импровизированные погребальные костры.

Медицинские эксперты говорят, что реальное число случаев COVID-19 и летальных случаев, вероятно, будет намного выше, чем официальные итоги.

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